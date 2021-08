Tatiana-Laurence Delarue enceinte et "inquiète" : elle se confie sur sa maladie liée à sa grossesse

L'ex chroniqueuse du Mad Mag sur NRJ12 qui était aussi dans C'est que de la télé sur C8 avant d'en partir, a aussi donné les symptômes de sa maladie. "Fatigue jusqu'à l'épuisement total... Mon coeur bat à 110 de pulsations par minute, il est jour et nuit en course olympique... Yeux qui peuvent gonfler fortement au réveil. Migraines extrêmes au quotidien jusque dans la nuque" a indiqué Tatiana-Laurence Delarue, "Mais je reste forte au possible, je ne montre ni ma fatigue intense, ni mes déplacements difficiles, ni mes endormissements impromptus, je m'accroche".

"Cette hyperthyroïdie peut disparaitre durant la grossesse comme être définitive"

Et même une fois que Tatiana-Laurence Delarue aura accouché de son bébé, elle pourrait garder cette maladie à vie : "Cette hyperthyroïdie peut disparaitre durant la grossesse comme être définitive dans ma vie". A cause de cette maladie, la maman en devenir doit faire plusieurs examens : "prises de sang, analyses, échographie de la thyroïde chaque mois et cela, pendant un an après la grossesse. Le bébé doit aussi subir des analyses mensuelles, vérifier son cou, goitre qui ne gonfle pas...".

Celle qui est engagée contre les violences conjugales depuis des années a avoué : "Ça me touche beaucoup. Je pleure souvent, pour lui, son état, pas pour moi". "Mais pour le moment, tout va bien" a-t-elle rassuré, "Je suis inquiète oui très..... Mais je reste positive.... Et ne vous inquiétez pas... Je suis certaine que bébé est une guerrière ou un guerrier et moi... J'en ai vu d'autres...". Un message qu'elle a conclu par : "Je vous love mes angelo. Prenez-soin de vous. Et partagez-moi vos soucis de grossesse, de maman, de femme, de vie...".