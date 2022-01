Tatiana-Laurence Delarue enceinte et hospitalisée : nouveau coup dur à quelques semaines de l'accouchement

En août 2021, quelques semaines après avoir annoncé ses retrouvailles avec Xavier un an après leur séparation, Tatiana-Laurence Delarue annonçait être enceinte. Mais la future maman a dû faire face à plusieurs complications. Victime d'une hyperthyroïdie gestationnelle, elle a été très suivie par les médecins. Pour ne rien arranger, elle a aussi été victime d'un accident de la route en octobre. Alors qu'elle doit accueillir son bébé très prochainement, Tatiana-Laurence fait face à un autre problème de santé.

Tatiana-Laurence de nouveau hospitalisée

Ce dimanche 2 janvier 2022, Tatiana-Laurence Delarue a donné de ses nouvelles, au lendemain du message posté par Xavier Delarue qui a révélé sa maladie (on vous parle plus bas). Dans un long message, la future maman s'est confiée sur ses symptômes flippants qui ont tout du Covid sans l'être. "Fièvre non stop depuis bientôt une semaine. Un coup j'ai extrêmement froid, un coup je me réveille dans une marre d'eau. Toux qui arrache la gorge, trachée, bronche...Gorge en feu, impossibilité de déglutition, manger ou boire. Difficultés de respiration, les voies sont obstruées. Le nez est totalement bouché. Anosmie, agueusie. J'ai perdu deux sens, odorat et goût à 100%. Fatigue intense, impossible de me lever, me déplacer, rester debout, le sommeil est en permanence présent. Perte de 2 kilos." énumère la future maman.

Mais surtout, tous ces symptômes ont eu une incidence sur son bébé, alors qu'elle entame son 9ème mois de grossesse. "D'autant plus que mon hyperthyroïdie gestationnelle a fait des siennes à cause des symptômes, un rythme cardiaque beaucoup trop élevé, sans s'arrêter, jour et nuit à plus de 120 de pulsations par minute au repos. Il m'était donc impossible de m'endormir pour récupérer, bébé subissait le rythme de mon coeur. J'étais triste et inquiète pour notre bébé. Surtout que notre bébé a cause de mon état fiévreux, n'a pas bougé pendant plusieurs jours, comme nous avons paniqué." se souvient-elle. Hospitalisée, Tatiana-Laurence pensait guérir rapidement mais ce n'est pas encore le cas.