Tatiana-Laurence enceinte : elle dévoile le sexe de son bébé avec Xavier Delarue

Tatiana-Laurence et Xavier Delarue dévoilent le sexe de leur futur bébé

En 2022, Tatiana-Laurence et Xavier Delarue vont agrandir leur famille : l'animatrice et influenceuse est enceinte de leur premier enfant. Une grossesse un peu compliquée puisqu'elle a confié souffrir d'une maladie, en plus des récentes rumeurs au sujet de son chéri. Mais le couple attend-t-il une fille ou un garçon ? Ils viennent de lever le mystère et ont annoncé la bonne nouvelle à leurs nombreux abonnés.