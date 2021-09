Tatiana-Laurence Delarue enceinte et face à la maladie mais positive : "J'assumerai avec force"

Si certaines vivent une grossesse parfaite et sans danger, d'autres ont plus de soucis. Ce fut par exemple déjà le cas pour Jessica Thivenin qui s'est confiée sur les complications liées à la naissance de ses deux enfants, Maylone et Leewane. De son côté, Tatiana-Laurence Delarue, qui s'est fait connaître dans Secret Story avant de devenir animatrice et influenceuse, ne vit pas une grossesse au beau fixe. Cet été, elle s'était déjà confiée sur des complications liées à la grossesse pour alerter le plus grand nombre.

"La nature nous joue des tours"

Cette semaine, c'est dans un nouveau post sur Instagram que Tatiana-Laurence a donné de ses nouvelles. Si elle explique qu'être enceinte est une "aventure extraordinaire", la compagne de Xavier Delarue explique aussi faire face à des "petits tracas". Comme par exemple un nouveau problème de santé : la star a expliqué souffrir d'une rétroversion utérine, une maladie qui toucherait une femme sur cinq. "Chez certaines femmes, c'est en position normale, d'autres la position est antéversée et certaines comme moi-même, est rétroversée" explique Tatiana-Laurence Delarue, c'est-à-dire que l'utérus est orienté vers l'arrière. "La nature nous joue des tours" ajoute la future maman.