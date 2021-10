Tatiana-Laurence Delarue enceinte et victime d'un accident : "J'ai cru que c'était la fin"

Xavier Delarue lui fait une belle déclaration

Plus de peur que de mal donc pour Tatiana-Laurence Delarue qui vit des mois assez difficiles. De son côté, Xavier Delarue a posté ce dimanche 10 octobre un beau message pour sa femme. "Tout ira bien. Je serai toujours à tes côtés, tu portes notre enfant, celui qui va concrétiser 20 ans d'acharnement et d'arrachement parfois dans la plus grande douleur, celui que nous avons prié et tant attendu. Celui qui arrive quand tout était perdu et terminé. Peu importe le reste et l'avenir nous serons ENSEMBLE." a-t-il écrit.