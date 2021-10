Tatiana-Laurence trompée et séparée de Xavier Delarue ? "Je suis triste, anéantie, dévastée"

En juillet dernier, Tatiana-Laurence et Xavier Delarue annonçaient s'être remis en couple, un an seulement après leur divorce. Puis, une bonne nouvelle en entrainant une autre, les deux candidats emblématiques du monde de la télé-réalité dévoilaient un mois plus tard qu'ils attendaient leur premier enfant. De quoi enfin nous permettre de croire au concept de happy ending ? Oui... mais non.

Rupture pour Tatiana-Laurence et Xavier Delarue

Si le couple semblait effectivement de nouveau solide et prêt à aller de l'avant, Tatiana-Laurence a finalement fait une révélation fracassante ce week-end. Dans la nuit de samedi à dimanche 3 octobre 2021, la jeune femme a tout simplement officialisé... leur rupture. En cause ? Xavier Delarue serait en réalité partagé entre deux histoires, dont une relation avec l'une de ses partenaires sur la série Les Mystères de l'Amour.

"Je vous annonce que Xavier Delarue est en couple avec Marjorie Bourgeois. Les deux amants s'aimaient depuis déjà bien longtemps et n'ont pu cesser leur passion commune malgré l'aventure qui a recommencé après notre divorce, a-t-elle ainsi déploré dans un texte posté sur Twitter, mais supprimé depuis. Triste de l'avoir appris comme ça, non par eux-mêmes et d'avoir été, dans mon état, complètement trompée par eux deux."

"Je suis triste, anéantie, dévastée"

Comme on peut en déduire à travers cette déclaration, cette histoire semble s'être malheureusement terminée de la pire des façons. Après avoir déclaré, "Je souhaite vous dire la vérité comme ils n'avaient pas les c*****s de vous l'annoncer eux-mêmes, même pas à moi", Tatiana-Laurence a par ailleurs précisé plus loin, "Je ne vais pas rajouter que je suis triste, anéantie, dévastée, brisée à vie... Vous pouvez imaginer mon état." Ambiance.

A ce jour, Tatiana-Laurence n'a pas encore révélé la raison derrière la suppression de son post et Xavier Delarue ne s'est toujours pas exprimé officiellement sur le sujet. Tout ce que l'on espère, c'est que cette histoire ne viendra pas malmener la grossesse de Tatiana-Laurence, déjà compliquée par la maladie.