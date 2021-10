Tatiana-Laurence pas trompée par Xavier Delarue : elle rétablit la vérité, "Il est innocent"

Tatiana-Laurence explique aussi qu'elle croit Xavier Delarue suite à cette histoire. "Il est innocent. Il me l'a dit, prouvé (rien d'autre qu'une amitié avec sa collègue) pas saine peut-être des deux côtés mais j'ai la preuve que ce n'était qu'une amitié et il en a le droit bien entendu. (...) Xavier m'a apporté la preuve de sa fidélité envers moi, depuis notre décision de nous remettre ensemble après notre divorce." ajoute la star qui se dit "très fatiguée" par cette "histoire inventée".

Une histoire qui met aussi sa santé en danger. "Mon hyperthyroïdie ne me permet pas ce genre de stress, d'angoisse. Ce n'est pas bon surtout pour notre bébé que nous aimons tellement et son papa est triste face à son futur enfant". En plus de ça, Tatiana demande à ses fans de ne plus harceler Xavier Delarue sur les réseaux sociaux. "Arrêtez je vous prie d'insulter le papa de l'enfant que je porte. Xavier Delarue est victime de mensonge et d'invention qu'on lui prête depuis l'année dernière" écrit-elle.

Xavier réagit

De son côté, Xavier Delarue a reposté le message de Tatiana-Laurence en story sur Instagram. "@tl_delarue Je t'aime. En général je ne parle pas sur les réseaux. La rumeur véhiculée au service des FDP Vos DM et votre karma ont rdv avec vous à présent. Mon futur enfant sera aussi grand que sa maman." a-t-il écrit dans une autre story.