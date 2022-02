SWAT saison 5 : TF1 ne diffuse pas la suite, les infos sur ce qui vous attend

On commence (malheureusement) à être habitués : TF1 a tendance à faire un peu n'importe quoi avec certaines séries. Après avoir interrompu la diffusion de New Amsterdam, c'est SWAT qui est cette fois laissée en plan. Après la fin de la saison 4 la semaine dernière, les deux premiers épisodes de la saison 5 sont diffusés ce mardi 8 février 2022... avant une grande pause puisque, la semaine prochaine, la première chaîne diffusera Les Bronzés font du ski, suivi dès le 22 février du lancement de Koh Lanta 2022 (découvrez les candidats de cette nouvelle édition).

La saison 5 est en cours de diffusion aux Etats-Unis

Une décision qui n'est en fait pas si surprenante. Et pour cause : la saison 5 de SWAT n'a été lancée qu'en octobre 2021 à la télévision américaine et est toujours en cours de diffusion : 10 épisodes ont été diffusés pour le moment et le 11ème est attendu pour la fin février. Puisque la série n'est pas terminée aux US, il est donc presque normal que TF1 ne propose pas la suite tout de suite. Il faudra donc patienter un moment avant de retrouver les membres de l'équipe.

Ce qui vous attend dans la suite

Alors, que va-t-il se passer dans la suite de SWAT ? Honda (Shemar Moore) va faire face à un nouvel "ennemi" en la personne de Rodrigo Sanchez, le nouveau leader de l'équipe qui débarque dans l'épisode 3. Une arrivée qui ne va pas vraiment plaire à tout le monde. D'autant plus qu'il va tenter de faire écarter définitivement Hondo du SWAT.