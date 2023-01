Supermarché et restos privés, 5 voitures... les détails du contrat fou de Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite fuitent (et c'est WTF)

Si le monde est rempli de mystères (Pourquoi sommes-nous sur Terre ? A quoi servent les moustiques ? Pour quelle raison les chats préfèrent-ils jouer avec la boîte en carton de leur nouveau jouet plutôt qu'avec le jouet en question ?), il existe en revanche une certitude implacable : Cristiano Ronaldo n'a clairement pas signé à Al-Nassr en Arabie Saoudite pour le projet sportif.

L'appât du gain plus fort que celui du foot pour CR7

Malgré ce que le joueur a tenté de faire croire cette semaine durant une conférence de presse ridicule durant laquelle il a surtout prouvé qu'il était un mauvais comédien et nul en géographie, il apparait évident que la principale raison qui l'a poussé à rejoindre ce nouveau club est purement financière.

Après tout, il y a encore quelques semaines, il était le premier à rappeler que pour jouer dans un tel pays, il fallait être uniquement motivé par l'argent. Au détour d'une tirade du journaliste Piers Morgan lors de sa fameuse interview explosive, "Vous voulez continuer à jouer au haut niveau, la Ligue des Champions et battre des records. Ca se ressent que si votre ambition de quitter Manchester United était uniquement liée à l'argent, vous seriez déjà en Arabie Saoudite à toucher l'argent du roi, mais ce n'est pas ce qui vous motive", le footballeur avait tout simplement répondu : "Exactement. Je pense que je peux encore marquer plein de buts et aider une équipe". Aoutch.

>> Un joueur de l'Equipe de France en larmes après avoir été victime d'insultes racistes durant un match, le monde du foot scandalisé <<

Le contrat aux clauses WTF de Ronaldo

En même temps, peut-on vraiment lui en vouloir ? Si ce transfert apparait comme une trahison pour ses plus grands fans qui espéraient le voir retrouver le Benfica (Portugal) pour parfaitement boucler sa carrière ou est vu comme un échec par ses haters qui le considèrent comme finito, CR7 a effectivement tiré le gros lot avec ce contrat XXXXXXXXL.

En plus d'un salaire monumental estimé à près de 200 millions de dollars par saison, Cristiano Ronaldo aurait réussi à négocier des petits bonus aussi hallucinants qu'improbables. Attention, on espère que vous êtes bien assis, vous risquez un certain choc. Selon KSA Sports, il se serait vu offrir 5 voitures (en même temps, il faut bien ça pour promener ses 5 enfants), mais également... un palais situé dans la ville de Riyadh. Et c'est dans ce palais que résideraient les bonus les plus fous. Au programme ? La star aurait à sa disposition : une compagnie de sécurité complète, un supermarché privé, une piscine olympique, deux terrains de foot, un terrain de basket, deux gymnases et... trois restaurants. Rien que ça...

Bien évidemment, il s'agit d'une information à prendre avec des pincettes - la rumeur de clause lui permettant de rejoindre Newcastle cet été a par exemple déjà été démentie, mais le Daily Mail confirme qu'il existe effectivement dans le pays des quartiers de la sorte, notamment imaginés pour les résidents européens. On n'a pas le même maillot, ni les mêmes privilèges. Snif.