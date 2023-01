Un joueur de l'Equipe de France en larmes après avoir été victime d'insultes racistes durant un match, le monde du foot scandalisé

Vague de soutien envers Umtiti

Une scène qui a marqué, choqué et ému le monde entier et qui lui a valu un soutien extraordinaire aux quatre coins de la planète. Elu homme du match par les journalistes italiens, Samuel Umtiti a également vu ses propres fans le célébrer comme jamais sur les réseaux sociaux et dans le stade, ce qu'a souligné avec fierté Lecce sur Twitter : "Les chants racistes ont été submergés par de nombreuses chansons d'encouragement. Tous les fans de Lecce ont commencé à scander un seul nom : Umtiti !"

De même, le compte Twitter des Bleus n'a pas hésité à se ranger derrière son défenseur. "Tout notre soutien à Samuel Umtiti et son coéquipier Lameck Banda, victimes d'insupportables chants racistes lors de leur dernier match avec Lecce face à la Lazio Rome, a été partagé par la FFF. On est avec toi Sam", tandis que de nombreuses personnalités du foot ont tenu à réagir, que ce soit Jerome Boateng, Naby Sarr ou encore Gianni Infantino (président de la FIFA). "Crions haut et fort : NON AU RACISME ! Que l'énorme majorité des supporters, qui sont des gens bien, se soulève pour faire taire tous les racistes une fois pour toutes !", a déclaré ce dernier.

>> "Indigne, honteux" : les supporters choqués par les actes racistes et déplorables des fans lors du match Brésil - Tunisie <<