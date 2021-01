Mélanie Da Cruz et Anthony Martial menacés de mort et victimes de racisme : elle réagit

Suite à sa défaite 2 buts à 1 contre Sheffield Utd ce mercredi 27 janvier 2021 pour le compte de la 20ème journée du championnat, Manchester United a perdu le trône de la Premier League au profit de Manchester City, son grand rival. Une défaite d'autant plus douloureuse que cet adversaire est bon dernier au classement.

Or, si les défaites font partie de l'histoire du football, certains supporteurs ont encore du mal à l'accepter. Et malheureusement pour Anthony Martial (auteur d'un but refusé) et Axel Tuanzebe (buteur contre son camp en fin de match), ce sont eux qui se retrouvent aujourd'hui sous le feu des critiques, injures racistes et menaces de mort sur les réseaux sociaux (Instagram, Twitter).

Anthony Martial et Mélanie Da Cruz menacés par des supporteurs

Une situation aussi honteuse qu'inquiétante que vient notamment de partager Mélanie Da Cruz, la compagne d'Anthony Martial. Sur son propre compte Instagram, l'habituelle candidate de télé-réalité a en effet dévoilé la vérité derrière ce harcèlement en masse qui peut prendre des formes très graves et qui ne touche pas uniquement les joueurs de foot, mais également leurs proches.

Ainsi, après avoir mis en avant un article anglais qui faisait état du harcèlement subit par Martial et Tuanzebe, Mélanie Da Cruz a révélé, "Ca ne date pas d'hier les propos racistes. Ces mêmes personnes me les envoient à moi ! Chaque match, je me fais harceler par des malades." Et à la question "quel genre de messages peut-elle recevoir ?", la réponse est tout simplement choquante.

Bien décidée à ne plus cacher cette triste face de la société, Mélanie Da Cruz a mis en ligne les nombreux DM qu'elle reçoit au quotidien de la part des supporteurs de Manchester United (entre autres). Au programme ? "T'es blanche et tu restes avec un c*nnard de noir, c'est tellement dégoûtant", "Fuck your husband" (répété des dizaines de fois), "Dis à ton putain de mari de quitter Manchester ou on va le tuer. Dernier avertissement ! Il nous coûte le titre de Premier League. Vous avez intérêt à dégager ou vous allez mettre votre vie et votre famille (vos enfants, Martial) en danger". Et on n'imagine pas ce que Anthony Martial, le premier concerné par ces attaques, doit recevoir de son côté...