Mélanie Da Cruz mariée à Anthony Martial : elle dévoile ENFIN des photos du mariage

Elle dévoile sa sublime robe de mariée et comment son fils était habillé

Mais c'est dans une autre photo que Mélanie Da Cruz a montré sa robe de mariée. Lorsqu'un abonné lui a demandé "la plus belle photo de toi et de ton fils" pendant le photo challenge, la star des réseaux qui a clashé certains placements de produits a avoué : "J'en ai trop", publiant au passage une autre photo du jour J. La mère de famille et businesswoman est dans une magnifique voiture, habillée dans sa sublime robe de mariée. Une robe sirène, près du corps, avec un haut sans manches décolleté et brodé et le bas de la robe d'un blanc immaculé. Dans ce même cliché, sa communauté a aussi pu découvrir son superbe bouquet de fleurs (des roses blanches) et son chignon bouclé avec une mèche sur le devant du visage. Et bien sûr, ils ont pu voir son fils Swan, vêtu lui aussi avec beaucoup de classe !