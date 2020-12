Mélanie Da Cruz clashe des placements de produits : "Ça me dégoûte, c'est aberrant"

Mélanie Da Cruz quitte Shauna Events mais n'a " pas de souci avec Magali Berdah "

Celle qui se trouvait coupée du montage des Marseillais VS Le reste du Monde 5 sur W9 a quitté l'agence Shauna Events spécialisée dans les placements de produits des candidats de télé-réalité. Mélanie Da Cruz a tenu à rassurer ses abonnés en story : "J'ai pas de souci avec Magali Berdah. Mon contrat est terminé et j'ai préféré rester seule". Pour quelle raison ? Afin d'être plus vigilante avec les marques où elle est sous contrat.

Face aux nombreux retours négatifs de plus en plus d'internautes sur des marques vantées par des influenceurs, la star des réseaux a expliqué : "Ce n'est pas le but des agences d'escroquer les gens..", "les produits qui viennent de Chine, je ne suis pas du tout contre. Il y a des super produits contrôlés. Par contre, les personnes qui se permettent de créer un site pour un produit qu'ils ne testent pas et l'envoient (ou pas) aux gens, je ne suis pas votre secrétaire !".



Mélanie Da Cruz, qui avait démenti la rumeur d'infidélité d'Anthony Martial, a dénoncé la malhonnêteté de certaines marques : "C'est vous qui êtes en train de détruire le milieu du partenariat ! Ça me dégoûte, c'est aberrant !". Comme par exemple la marque de collants Yourrs, qui se disent incassables. "Ils sont indestructibles ceux que j'ai chez moi ! La marque a sûrement envoyé ça qu'aux influenceurs, mais pas aux clients... La marque s'est foutue de votre g*eules !" a-t-elle lâché.

La candidate dénonce et lutte contre les marques pas honnêtes

Dans sa story, Mélanie Da Cruz a ainsi précisé : "Quand je dois parler d'une marque, maintenant ce sera avec un service client et un numéro de téléphone. Heureusement que toutes les marques ne sont pas comme ça". Mais "c'est aux influenceurs de bloquer les marques qui déconnent ! On ne peut pas encaisser l'argent des gens sans qu'ils soient livrés" a-t-elle déclaré.

"Le seul truc qu'on peut faire c'est de stopper la pub de certaines entreprises lorsqu'on voit que la marque déconne. On peut pas aller chez la marque et aller les menacer avec un balai ! On peut juste les dénoncer et les stopper" a-t-elle ajouté, car "sans visibilité, ils ne vendront plus... De plus en plus d'influenceurs font maintenant attention à ça".