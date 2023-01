"Gros forceur", "Aucune dignité" : Cristiano Ronaldo pourrait quitter l'Arabie Saoudite dès cet été, les internautes se moquent encore

En 2015, au détour d'un passage dans un talk show anglais, Cristiano Ronaldo déclarait ceci : "Dans mon esprit, je terminerai ma carrière au plus haut niveau. Avec de la dignité, dans un grand club. Ca ne signifie pas que ça n'est pas bien d'aller jouer aux USA, au Qatar ou à Dubai, mais je ne me vois pas y aller". En janvier 2023, l'attaquant vient finalement de nous offrir le retournement de veste le plus spectaculaire de l'histoire.

Après avoir été viré de Manchester United à cause de son comportement, déçu à la Coupe du Monde 2022 avec un rôle qui empiétait sur le jeu de ses coéquipiers avec le Portugal et vu la plupart des clubs en Europe lui tourner le dos et se moquer de lui (le président de l'Eintracht Francfort a notamment balancé avec humour, "J'ai le sentiment qu'il a été proposé à tous les clubs de la Ligue des champions"), CR7 a décidé de poursuivre sa carrière... en Arabie Saoudite.

Le contrat en or de Ronaldo à Al-Nassr...

A bientôt 38 ans, l'ancienne star du Real Madrid a effectivement signé avec le club de Al-Nassr. Un choix dicté par son envie de s'améliorer au contact de Rudi Garcia et de jouer avec des coéquipiers incroyables comme Vincent Aboubakar ou Álvaro ? Pas vraiment. Si Cristiano Ronaldo a récemment assuré que ce transfert était lié à une ambition sportive, "La vision d'Al-Nassr pour le football masculin et féminin est très inspirante. (...) Je suis là pour aider mon nouveau club à progresser" (bravo à lui pour le Ballon d'Or de "la plus belle langue de bois"), il serait surtout motivé par sa cupidité.

Et pour cause, Cristiano Ronaldo se serait laissé convaincre par un contrat en or (littéralement). D'après les premiers détails connus, le footballeur devrait tout simplement devenir le sportif le mieux payés au monde avec un salaire estimé à près de 200 millions d'euros par saison, primes et publicités comprises. Traduction ? Cela équivaut à près de 548 000 euros par jour, 22 830 euros par heure, 380 euros par minute ou encore 6,5 euros par seconde. S'enrichir en faisant la sieste, c'est beau la vie.

... cacherait une clause folle pour la Ligue des Champions

Un contrat fou ? Oui, et qui cacherait également une clause encore plus WTF. Selon les informations de Marca, Ronaldo - probablement conscient de gâcher la fin de sa carrière avec un tel move, aurait réussi à inclure une clause très spéciale dans ces documents. A en croire la rumeur du moment, l'ancien concurrent de Lionel Messi pourrait quitter Al-Nassr dès cet été afin de rejoindre... Newcastle en Angleterre !

Pourquoi ? Comment ? C'est simple, le club anglais - actuel 3ème de Premier League, est la propriété du Fonds public d'investissement d'Arabie saoudite, comme Al-Nassr. Aussi, les dirigeants locaux pourraient faciliter ce transfert en permettant à Ronaldo de se faire prêter là-bas l'an prochain à la condition... que Newcastle soit qualifié pour la Ligue des Champions 2023-2024. Un coup de génie, puisque cela permettrait au Portugais de marquer un ou deux buts en plus afin d'améliorer son record actuel (140 buts en LDC, meilleur buteur de l'histoire de la compétition) et terminer sa carrière d'une façon moins ridicule. Comme quoi, il y a bien un cerveau derrière cette tonne de gel gluant.

En revanche, même si cette clause est jolie sur le papier, elle ne suffit pas à le réconcilier avec le public. Toujours déçus par ce choix de carrière, qu'ils considèrent comme une trahison, les internautes préfèrent encore aujourd'hui se moquer de Cristiano Ronaldo. "Envie de voir Newcastle se qualifier... que Ronaldo y aille. Ils vont être chapeau 4 et ils vont se faire sortir en poule ptdr", peut-on lire sur Twitter, tout comme "Il y a un club au Qatar qui a tenté le même coup avec James Rodriguez qui pouvait venir au PSG, ça s'est pas bien passé il est actuellement en Grèce", ou encore "Ça fait pitié mdr disons les termes". Aïe.

