Ce portrait de Cristiano Ronaldo va vous faire cauchemarder : l'hommage raté aussi drôle qu'immonde

Il y a quelques jours, Cristiano Ronaldo accordait une longue interview à Piers Morgan afin (entre autres choses) de cracher sur son club de Manchester United. A cette occasion, il était notamment interrogé sur son gigantesque succès sur les réseaux sociaux, puisque le joueur peut actuellement se vanter d'être le sportif le plus suivi sur Instagram.

Invité à s'exprimer sur la hype qui l'entoure aux quatre coins de la Terre, le Portugais déclarait alors : "Ca n'est pas uniquement parce je joue bien au foot. Vous devez être charismatique et je pense qu'être beau, ça aide aussi. (...) Je suis une fraise que les gens veulent croquer". Une déclaration un brin WTF ? Oui, mais qui nous fait surtout rire aujourd'hui en découvrant l'hommage qui vient de lui être fait au Bangladesh.

Cristiano Ronaldo défiguré sur un portrait

Sur place, différents artistes locaux ont en effet réalisé une fresque murale afin de mettre à l'honneur les plus grands joueurs de foot de la planète, actuels et passés, afin de célébrer le futur coup d'envoi de la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

Le problème ? Pour réaliser le plus beau des portraits, ces peintres n'ont clairement pas utilisé une photo de CR7 postée sur son compte Instagram. Quand on découvre L'HORRIBLE résultat final, on peut au contraire se demander s'ils n'ont pas simplement tapé "Photo Cristiano Ronaldo" sur Google, avant de tomber par hasard sur une image du célèbre (et hideux) buste en bronze du joueur qui avait été dévoilé à l'aéroport de Madère (Portugal) en 2017. La ressemblance est troublante et véritablement terrifiante.

Si vous avez senti le sol vibrer sous pieds, c'était l'ego du joueur qui venait de s'écrouler...