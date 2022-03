Stromae de retour par jalousie d'Aya Nakamura : "Je la voyais péter les scores"

L'artiste a aussi avoué avoir été envieux envers Billie Eilish : "Je suis fan. J'ai eu la chance de travailler sur un clip et de la rencontrer avant son énorme succès". Mais son retour musical n'est pas qu'une question de jalousie et d'ego. C'est aussi une question d'inspiration et de créativité. "Et puis surtout j'ai ressenti l'inspiration de dire des nouvelles choses" a-t-il ainsi ajouté.

"Peut-être qu'un jour, j'arrêterai"

Quand il avait été invité sur le plateau de TF1 début 2022, Stromae avait déclaré à propos de sa pause dans sa carrière : "J'avais besoin de vivre. D'un point de vue privé, j'ai eu la chance de me marier, et d'avoir un enfant qui a 3 ans. J'étais vidé. La vie en tournée, ce n'est pas très intéressant".

Il a même envisagé d'arrêter la musique. "Dans ma tête, comme beaucoup de gens qui affrontent le surmenage" a-t-il précisé, "Mais je ne l'ai jamais dit. J'aime trop la musique. Mais peut-être qu'un jour, j'arrêterai". Mais pour le moment, "j'ai rempilé avec Universal et Dark Room pour les États-Unis pour un seul album. Je ne veux plus avoir d'obligations et Universal a été très cool avec ça. Maintenant, on fait ce qu'on veut quand on veut".