Squid Game : les acteurs ont VRAIMENT galéré avec le jeu du gâteau sur le tournage

Après La Chronique des Bridgerton, Netflix a trouvé son nouveau succès : depuis son lancement, Squid Game fait l'unanimité auprès des abonnés de la plateforme partout dans le monde. A tel point que certaines scènes font le buzz, comme le jeu du gâteau dont on vous a donné la recette par exemple. Sur les réseaux sociaux dont TikTok, des milliers d'internautes ont tenté cette épreuve, la deuxième de la série.

HoYeon Jung a testé le jeu du gâteau

Si les acteurs avaient participé aux épreuves de Squid Game, ils n'auraient pas été très loin... Dans une nouvelle interview, HoYeon Jung qui joue Sae-byeok (alias la joueuse 67) a expliqué avoir elle-même joué au jeu du gâteau... et ce n'était pas une réussite. "J'ai échoué. Deux fois" a-t-elle expliqué au Times. "Je pensais que c'était facile mais ça ne l'est pas du tout" ajoute l'actrice qui a explosé sur Instagram depuis le lancement de Squid Game.

Les acteurs étaient aidés sur le tournage

Et d'ailleurs, saviez-vous que les acteurs de Squid Game n'ont pas eux-mêmes découpé les formes du gâteau lors du tournage ? Dans une vidéo de Netflix révélant les coulisses et des secrets sur la série, le créateur Hwang Dong-hyeok et Chae Kyung-sun, directrice artistique de la série, ont dévoilé que chacun des acteurs ont eu droit à un accessoiriste dédié pour le tournage de cet épisode. "Ils découpaient les mêmes formes et les redonnaient aux acteurs" ont-ils expliqué.

Tourner cette scène n'a pas été facile d'autant plus qu'il y a eu pas mal de casse. "Nous avons fait appel à un professionnel et il n'arrêtait pas de faire du dalgona pendant qu'on filmait. Comme un robot." a expliqué Chae Kyung-sun. Certains accessoiristes étaient même dédiés à la confection des gâteaux dalgona. Quant à la technique de Gi-hun (Lee Jung-jae) qui lèche le gâteau ? C'était celle utilisée par le créateur durant son enfance. Simple et efficace !