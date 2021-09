Squid Game : d'où vient le nom de la série Netflix sud-coréenne ? Le créateur s'explique

Voilà pourquoi la série s'appelle Squid Game, et ce que ça veut dire

La saison 1 de Squid Game cartonne sur Netflix. Il faut dire que l'histoire de jeu de survie mortel (à la Alice in Borderland ou Hunger Games) est haletante, les rebondissements sont nombreux et les acteurs et les actrices de Squid Game sont bluffant(e)s. Du coup, les fans espèrent une saison 2 et PRBK a déjà des théories sur une suite éventuelle de la série Netflix.

Mais d'où vient le nom de la série sud-coréenne ? Pourquoi s'appelle-t-elle ainsi ? Squid Game se traduit par "jeu du calamar" en français. Et il s'agit d'un vrai jeu coréen pour enfants, qui se jouait dans les années 1970 et 1980. Il n'y aucun jeu équivalent en France. Ce jeu utilise à la fois la force et la stratégie. Les enfants sont répartis en 2 camps : les attaquants et les défenseurs. Les attaquants doivent toucher la tête du calamar avec leurs pieds et les défenseurs doivent faire sortir leurs adversaires de la zone de jeu.

Et il se trouve que le "jeu du calamar" est montré dès la toute première scène de l'épisode 1 de la saison 1. C'est la séquence en noir et blanc où des enfants jouent au Squid Game, avec un calamar dessiné avec des formes géométriques (des ronds, des carrés et des triangles). A noter d'ailleurs que ces mêmes formes géométriques du jeu sont reprises sur les masques des "hommes en rouge".

Le créateur de la série Netflix se confie sur le nom Squid Game : "C'est un jeu auquel je jouais quand j'étais enfant"

Le créateur de Squid Game, qui a teasé une saison 2, a avoué avoir lui-même joué à ce "jeu du calamar" étant petit. Hwang Dong-hyeok (qui s'écrit aussi Hwang Dong-hyuk) a en effet raconté au Radio Times : "Squid Game est un jeu auquel je jouais quand j'étais enfant dans la cour de l'école ou dans les rues du quartier".

"C'est une histoire sur des gens qui jouaient à ce jeu quand ils étaient enfants et qui reviennent y jouer à l'âge adulte" a-t-il expliqué, "C'était l'un des jeux les plus physiques et c'était aussi l'un de mes jeux préférés. J'ai eu le sentiment que ce jeu pouvait être le jeu d'enfant le plus symbolique qui puisse représenter le type de société dans laquelle nous vivons aujourd'hui".

Hwang Dong-hyeok a commencé à écrire la série en 2008 : "Je lisais beaucoup de bandes dessinées, et j'ai terminé le scénario en 2009". "À l'époque, cela semblait très peu familier et violent. Certaines personnes pensaient que c'était un peu trop complexe et pas commercial. Je n'ai pas réussi à obtenir suffisamment d'investissements et le casting a été difficile" a-t-il indiqué, "J'ai tâté le terrain pendant environ un an, mais j'ai dû le mettre en sommeil à ce moment-là".

Désormais, plus de 10 ans après, Netflix a finalement produit la série et elle cartonne dans le monde entier. Au point qu'une personne reçoit plus de 4 000 appels par jour de la part de fans de Squid Game, car son vrai numéro de téléphone apparaît dans un épisode.