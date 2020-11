Sons of Anarchy : Charlie Hunnam prêt à retrouver son rôle de Jax ? Il répond

Sons of Anarchy a pris fin en 2014 au terme de sa saison 7. Toutefois, comme va prochainement nous le rappeler Dexter, le concept de point final n'existe pas vraiment dans le monde des séries et il n'est donc jamais impossible de voir une oeuvre pourtant terminée avoir le droit à de nouvelles choses. On peut notamment citer l'exemple de Breaking Bad qui, l'an passé, a surpris tout le monde avec la mise en ligne de El Camino, une suite sous forme de film.

Charlie Hunnam a tourné la page

De quoi s'attendre à voir la série de Kurt Sutter suivre le même chemin ? Pas du tout. Même si l'univers de la fiction continue d'être exploré à la télévision à travers le spin-off Mayans M.C., Charlie Hunnam a de son côté confirmé qu'il était totalement contre l'idée de retrouver son personnage de Jax.

"Je ne retrouverai jamais, jamais cette coupe. Je ne remettrai jamais ces bagues. Pas même pour Halloween" a-t-il dans un premier temps déclaré au magazine People. Il l'a ensuite précisé, ce rôle était particulièrement intense à assumer et il n'a pas la force, ni la motivation de se remettre dans un tel état d'esprit aujourd'hui, "C'était une expérience vraiment profonde. J'ai vécu avec ce personnage en moi pendant des années, d'une façon très marquée. Ca s'est manifesté de façons que je n'aurais jamais pu imaginer".

Un retour impossible

Puis, à ceux qui seraient tentés de relativiser cette déclaration en affirmant qu'il pourra toujours changer d'avis plus tard, le comédien a tenu à appuyer son propos en expliquant pourquoi son retour serait de toute façon impossible. Charlie Hunnam l'a tout simplement rappelé, "Jax est mort maintenant. Donc il ne sera jamais possible de le ramener. Quand il est mort, il est mort !" Un constat simple mais limpide.

Heureusement, il existe toujours les DVD pour retrouver Jax sur nos écrans.