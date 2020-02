Sonic 2 : une suite à venir... avec Dwayne Johnson au casting ?

C'était mal parti et pourtant, Sonic s'est imposé en salles obscures. Fin avril 2019, la première bande-annonce n'avait pas fait l'unanimité à cause du visage du petit hérisson bleu, trop éloigné de celui des jeux-vidéo. Les studios Paramount et le réalisateur ont ensuite retravaillé le design du héros pour un résultat beaucoup plus satisfaisant. Coïncidence (ou pas), le film cartonne depuis sa sortie : en France où Sonic est doublé par Malik Bentalha, le film a rassemblé 771 000 spectateurs pour sa première semaine. Aux Etats-Unis, le film a battu Detective Pikachu et a signé le meilleur démarrage pour un film tiré d'un jeu-vidéo.

Dwayne Johnson face à Sonic dans la suite

Assez en tout cas pour donner des espoirs de suite à l'équipe du long-métrage ! Selon Neal McDonough qui joue le Major Bennington dans le film, un deuxième volet serait bien dans les cartons. Présent à la Fan Expo de Vancouver, il est revenu sur le succès du film... et laissé entendre qu'un Sonic 2 est sur les rails. "J'ai hâte de voir la partie 2" a-t-il lâché. Mais ce n'est pas tout ! Lors de son panel, l'acteur vu dans Desperate Housewives a aussi confié que ce potentiel deuxième volet pourrait se faire avec Dwayne Johnson ! "J'ai entendu dire que The Rock va jouer dedans. The Rock est dans les suites de tous les films" a-t-il déclaré, avec humour.

La bande-annonce de Sonic avait fait un clin d'oeil à l'acteur puisque le petit personnage lâchait à un moment : "Où je suis ? On est en quelle année ? The Rock est président ?". Une référence qui avait amusé la star de Jumanji. "C'est fou, je jouais à Sonic à la fac. Et maintenant tellement de temps après... La vie peut être imprévisible et irréelle parfois" avait-il tweeté. Ce à quoi Jeff Fowler, le réalisateur du film, avait répondu : "Il est toujours temps pour un cameo". Alors verra-t-on The Rock dans une suite ?