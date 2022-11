SONDAGE Star Academy : qui sera le gagnant ? Une surprise de dernière minute ?

C'est (déjà) l'heure de la finale pour la Star Academy 2022. Eh oui, pour son grand retour, l'émission animée par Nikos Aliagas ne dure que six semaines et il est temps de choisir le candidat qui inscrira son nom sur la (longue) liste des gagnants de l'émission. Après Jenifer, Nolwenn Leroy, Elodie Frégé, Grégory Lemarchal ou encore Magalie Vaé, lequel des quatre finalistes sera victorieux lors du prime ?

Qui doit remporter la Star Academy ?

Ce samedi lors de la demi-finale, ce sont Chris et Tiana qui ont été éliminés. Ils ne sont donc plus que quatre à pouvoir prétendre au titre de grand gagnant de Star Academy. Parmi eux ? Louis, qualifié d'office la semaine dernière par les profs ; Léa qui a parfois tapé sur le système des internautes mais qui a subjugué tout le monde avec sa voix ; Anisha qui a bluffé tout le monde dès le premier prime et Enola, elle aussi chouchou du public et l'une des favorites.

Autant dire que le choix va être très compliqué pour cette grande finale. Alors, selon toi, qui doit remporter la Star Ac ? Qui mérite le plus de décrocher la victoire ? A toi de nous le dire avec notre grand sondage :