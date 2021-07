Sky Rojo saison 2 : Control Z, Sombre désir...10 autres séries latino à découvrir sur Netflix

La saison 2 de Control Z arrive le 4 août 2021 sur Netflix !

Oscuro Deseo (Sombre désir)

Sortie en 2020, Sombre désir (Oscuro Deseo en VO) raconte l'histoire d'Alma, une avocate et prof d'université, qui lors d'un week-end avec sa meilleure amie, trompe son mari avec le beau Dario Guerra, âgé de 23 ans. Une fois de retour chez elle, Alma espère oublier son infidélité, mais Dario ne l'entend pas ainsi. Il fait vivre à sa maîtresse un véritable enfer. Son obsession pour la mère de famille devient dangereuse, à tel point que de sombres secrets bien cachés éclatent au grand jour. Au casting, on retrouve notamment Alejandro Speitzer, connu notamment pour sa relation avec Ester Exposito (Elite), et Maite Perroni.