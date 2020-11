La disparition de Soledad saison 2 : l'actrice est prête et le créateur a déjà des idées de suite

Verónica Velásquez se dit prête pour la saison 2 de La disparition de Soledad

Alors que de nombreux abonnés Netflix aimeraient voir une saison 2 de Dash & Lily, ils sont peut-être tout autant à espérer une saison 2 de La disparition de Soledad (Perdida en version originale). La série espagnole est elle aussi dans le top 10 de Netflix France. L'actrice Verónica Velásquez, qui incarne Soledad, a en tout cas avoué qu'elle serait prête à tourner la suite s'il y en avait une. Interrogée par El Televisero, elle a assuré : "Bien sûr, j'aimerais bien faire une deuxième saison. Ce serait fabuleux, magnifique, et bien sûr de réunir toute l'équipe, de la ramener au point de départ. Ce serait du genre 'revenons en arrière et recommençons'".

Donc "bien sûr, j'adorerais faire la deuxième saison, mais cela dépend de la plateforme" a souligné Verónica Velásquez. Et au passage, elle a précisé pour qu'il y ait des chances qu'une saison 2 voit le jour : "Puisque c'est sur la plateforme, j'espère que tout le monde le partagera, l'appréciera... dites 'Je n'ai pas aimé cette série' si c'est le cas mais montrez quand même la série, laissez les autre personnes la voir ou dites 'J'ai aimé cette série' et montrez-la à tout le monde. Même si vous n'aimez pas la série, dites-moi 'je n'ai pas aimé cette fin, j'ai vu ça et je n'ai pas aimé le début', dites-moi tout".

Le créateur de la série se confie sur ses idées pour une possible saison 2

Après l'énorme succès des séries espagnoles, comme La Casa de Papel dont la saison 5 promet d'être folle ou encore Elite avec des départs en vue dans la saison 4, c'est donc au tour de La disparition de Soledad de créer le buzz sur Netflix. Et si l'actrice principale est prête à tourner une éventuelle saison 2, le créateur du show, Natxo López, a lui aussi affirmé le vouloir. Il a ainsi expliqué à El Confidencial : "Je pense qu'il y a de la place pour une deuxième saison et j'ai des idées à ce sujet, surtout parce que nous avons des personnages très intéressants à tourner".

Si la saison 2 de la série est confirmée, il a même déjà des idées : "Si nous obtenons le renouvellement, il y aurait une partie de l'histoire qui continuerait là où nous nous sommes arrêtés et une autre partie qui explorerait une nouvelle histoire basée sur les personnages qui ont le mieux travaillé pour nous, en racontant aussi leur juteux passé".

"La question de la marchandisation des êtres humains, comment une fille devient un objet d'achat et de vente, est très présente dans le fond de notre histoire mais je pense qu'elle peut être exploitée bien davantage. À un moment donné, on parle de la façon dont Paloma vend l'enfant et on dit que ce n'est pas le seul cas d'adoption frauduleuse qu'elle a soutenu, il y a donc un monde à explorer avec plus d'enfants et d'histoires" a-t-il aussi déclaré, "C'est un sujet qui me plaît et nous pouvons continuer à le développer avec de nouvelles histoires".