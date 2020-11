Dash & Lily saison 2 : le producteur de la série Netflix a déjà des idées pour une possible suite

Le producteur de Dash & Lily se confie sur la fin de la saison 1

Attention spoilers, si vous n'avez pas maté tous les épisodes de Dash & Lily sur Netflix, ne lisez pas l'article ! Maintenant que vous êtes prévenus, le producteur de la série de Noël, Joe Tracz, s'est confié à TVLine à propos de la fin de la saison 1. "Tout d'abord, je pense que toute personne qui aime les livres a ce rêve de se faire enfermer dans une librairie pendant la nuit" a-t-il avoué, "Et d'avoir ce rêve comme fin, avec les deux s'embrassant à minuit le soir du nouvel an, c'est ce que nous avons toujours voulu". Car oui, le show se termine en happy end comme tous les téléfilms de Noël, même si c'est cliché ! Et voir Dash (Austin Abrams) et Lily (Midori Francis) enfin réunis et in love, ça nous a fait du bien.

"Ces personnages ont passé une grande partie de la saison séparés, donc nous voulions vraiment que ce moment soit doux et spécial" a d'ailleurs expliqué Joe Tracz, "Nous avons tourné ce film dans The Strand (la librairie, ndlr) pendant la nuit, donc nous le tournions à trois heures du matin. Même si tout le monde avait le cerveau grillé, l'alchimie était toujours là. Je suis vraiment fier de cette scène".

Il se dit prêt pour une saison 2 et avoue avoir déjà des idées

Le producteur est déjà prêt pour la saison 2 de Dash & Lily, même si pour l'instant elle n'a pas encore été confirmée par Netflix. "J'aime tellement ces personnages et la ville dans laquelle ils vivent. Sachant qu'il y a plus d'histoires à raconter, ce sont des histoires que j'aimerais beaucoup raconter" a-t-il avoué à propos de ce qui pourrait arriver dans la suite, sans donner plus de détails. Mais en tout cas, il a donc déjà des idées d'histoires qu'il veut raconter dans une possible saison 2. Et si vous voulez savoir ce qui pourrait se passer, il suffit de lire le deuxième tome de Dash & Lily, la franchise de livres sur laquelle est basée la série.

Joe Tracz a même raconté que David Levithan et Rachel Cohn, auteurs des livres, étaient présents sur le tournage de la saison quand ils ont écrit le troisième tome : "Le troisième livre a en fait été écrit sur le plateau. David et Rachel se rendaient sur le plateau, et ils travaillaient sur leurs chapitres pour le troisième livre". Donc une saison 3 pourrait même être envisagée.

Austin Abrams alias Dash, qui jouait avec Lily Reinhart dans Chemical Hearts, a de son côté expliqué à TVLine qu'il ne lira pas les deux autres livres de Dash & Lily (les tomes 2 et 3) avant que la série soit officiellement renouvelée : "J'attends de voir ce qui va se passer avant de m'immerger complètement", "Je ne me suis pas encore totalement plongé parce que je ne sais pas ce qui va se passer".