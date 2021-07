Ester Exposito séparée d'Alejandro Speizter et de nouveau en couple ? Le point sur les rumeurs

Ester Exposito, la rupture avec Alejandro Speitzer ?

Alors que Miguel Bernardeau (Guzman) file toujours autant le parfait amour avec sa petite amie Aitana Ocaña Morales, comme Martina Cariddi (Mencia) avec son mec Ivan Pellicer, Ester Exposito (Carla), elle, serait de nouveau célibataire. Si l'on en croit les rumeurs, qui courent depuis le mois de juin, l'actrice d'Elite aurait largué Alejandro Speitzer après un an de relation : "Elle a attrapé toutes les affaires d'Alex, les a mises dans des valises et les a jetées dans le couloir de l'immeuble en criant : 'Je veux que tu partes, t'es un gigolo !", a confié une source anonyme à TV Notas il y a plusieurs semaines.

Peu de temps après, Ester Exposito est sortie du silence, en story sur Instagram, pour réagir à cette rumeur... sans vraiment confirmer, ni démentir sa rupture avec Alejandro Speitzer à qui elle a donné la réplique dans Quelqu'un doit mourir : "Je trouve regrettable les informations absolument fausses et cruelles qui sont sorties dans un média (si on peut l'appeler ainsi) sur Alejandro et ma relation avec lui. Je ne passerais jamais une seconde à nier quelque chose comme ça sans que cela ait un impact sur le quotidien d'Alejandro."

Le frère d'Alejandro s'est lui aussi exprimé à son tour sur les infos diffusées dans TV Notas : "Tout cela me fait rire. C'est incroyable qu'Ester soit immédiatement sortie du silence pour nier, en fonction de ce qu'elle a vécu avec lui tout ce temps. Ils ont une très belle relation, on ne devrait se soucier que de ça (...) Nous ne sommes pas à la recherche du buzz et nous ne comprenons pas qu'Alejandro soit impliqué dans de telles histoires." Avec ces confidences, on a du mal à savoir si Ester Exposito et Alejandro Speitzer sont toujours en couple ou non.

En couple avec Rauw Alejandro ?

Certains internautes pensent que leur relation est toujours d'actualité, car ils n'ont pas supprimé leurs photos à deux sur les réseaux sociaux, tandis que d'autres sont persuadés du contraire : ils ont remarqué que l'ex-star d'Elite et l'acteur d'El Club ne se suivent plus sur Instagram. Cependant, une nouvelle rumeur est venue relancer les spéculations autour de leur séparation : Ester Exposito fréquenterait désormais Rauw Alejandro, l'auteur du hit Todo De Ti.