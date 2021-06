Martina Cariddi (Elite) en couple avec un acteur espagnol : voici son mec, Ivan Pellicer ❤️

Alors que les acteurs d'Elite connaissent des relations sentimentales (et sexuelles) plutôt mouvementées dans la série espagnole, leur vie romantique semble beaucoup plus calme au quotidien et surtout beaucoup plus stable. Par exemple, Miguel Bernardeau file le parfait amour avec sa petite amie Aitana Ocaña Morales depuis 2018 tandis que Omary Ayuso, lui, est heureux et épanoui avec son mec Alonso Diaz. Une autre star d'Elite ne fait pas non plus partie du gang des célibataires.

Martina Cariddi en couple !

Arrivée en saison 4, Martina Cariddi, aka Mencia, a rapidement conquis les fans avec son côté rebelle, son look décalé et son couple avec Rebeka (Claudia Salas). Ils sont d'ailleurs nombreux à se demander si l'actrice, fière du débat sur ses poils sous les bras, est célibataire et si elle fréquente une femme ou un homme dans la vraie vie. Ceux qui la suivent sur Instagram ont déjà la réponse : Martina Cariddi n'est pas un coeur à prendre et fréquente l'acteur espagnol Ivan Pellicer depuis au moins un an. Les amoureux n'hésitent pas à partager des moments complices et fun à deux de temps en temps sur les réseaux sociaux.