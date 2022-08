Simone Susinna (365 jours 3) : 4 choses à savoir sur l'interprète de Nacho

3. Nacho est son premier rôle devant une caméra

On vous le disait au dessus, Simone Susinna ne s'est pas fait connaître en Italie pour ses talents d'acteur. Et pour cause : le rôle de Nacho dans 365 jours est son tout premier devant les caméras ! Et il s'en sort plutôt pas mal. Pour ceux qui ont eu le coup de foudre, sachez qu'il ne va pas s'arrêter là puisqu'il sera prochainement au casting du film Heaven in Hell où il jouera le rôle masculin principal.

4. Son métier de rêve qu'il n'a pas pu réaliser

Etre mannequin n'a pas toujours été un rêve pour Simone Susinna. Avant cela, il rêvait d'être footballeur. Un souhait inaccessible. "J'ai grandi dans les rues de Catane (ville de Sicile, ndlr) et j'adorais jouer au football mais je savais qu'il n'y a pas de futur dans cette carrière" a-t-il confié dans une interview. C'est donc par la suite qu'il a quitté son île natale pour s'installer à Milan. Il souhaitait travailler dans la mode et a finalement été repéré pour être mannequin. "J'adore le mannequinat et à quel point je me sens libre dans ce métier. C'est une joie constante" a-t-il confié.