365 jours 3 : Massimo ou Nacho ? Laura en plein doute dans la bande-annonce bouillante

En 2020, le premier volet de 365 jours avait fait polémique sur Netflix mais avait aussi cartonné. Résultat ? La plateforme a commandé les deux suites qui ont été tournées en même temps. Le 2ème film avec Michele Morrone et Anna-Maria Sieklucka n'avait pas impressionné les abonnés mais malgré ça, le 3ème et dernier film arrive avant la fin de l'été. Mais il ne sera pas tout rose.

Tensions et choix à venir pour Laura

A la fin de 365 jours 2, le destin de Laura était laissé en suspens mais Netflix a déjà dévoilé son sort avec les premières minutes du film. Et si vous ne les avez pas vu, spoiler : Laura est bien en vie comme le montre la bande-annonce de 365 jours 3, à voir dans notre diaporama.

En plus d'être bouillante (en même temps c'est 365 jours...), la vidéo tease aussi pas mal de tensions. Car Nacho (Simone Susinna) ne va pas lâcher l'affaire et sera de retour pour semer le chaos dans le couple Laura/Massimo. On dirait même que Laura va avoir de véritables doutes et sera même prête à larguer son mari. Alors, aura-t-on droit à un happy ending pour le couple ? Franchement, rien n'est moins sûr...

Pour savoir avec qui Laura va finir, rendez-vous le 19 août prochain sur Netflix, date de la mise en ligne de 365 jours : l'année d'après. Si vous voulez prendre un peu d'avance, vous pouvez aussi lire les livres de Blanka Lipińska dont la saga est adaptée.