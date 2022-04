365 jours 2 : comment se termine le film Netflix avec Michele Morrone ? Découvrez la fin !

Attention, cet article contient des spoilers !

365 Jours 2 sur Netflix : une suite encore plus hot avec Michele Morrone

Le premier volet de la saga inspirée des romans de Blanka Lipińska avait créé polémique. Si certains internautes comparaient le film Netflix à Fifty Shades of Grey, d'autres accusaient le film hot de faire l'apologie du kidnapping, de la séquestration et du viol. Mais cette fois-ci, pas de bad buzz avec la suite appelée 365 Dni 2 (365 jours : Au lendemain en VF). Juste du sexe, beaucoup de sexe : eh oui il y a encore plus de scènes de sexe dans 365 Dni 2 !

Michele Morrone (Massimo Torricelli) et Anna-Maria Sieklucka (Laura Biel) sont toujours aussi chauds pour s'envoyer en l'air un peu partout. Dans cette suite, on découvre le mariage entre le mafieux sicilien et son ex-otage venue de Pologne. On voit aussi leur nuit de noces, évidemment, qui s'éternise en lune de miel sur plusieurs jours caliente (en même temps, la bande-annonce prévenait que ce serait chaud).

Sauf que tout dérape quand Laura se sent délaissée par Massimo, qui a beaucoup d'affaires louches à gérer, et qu'elle le voit en train de coucher avec une autre femme. Face à cette tromperie, elle décide de partir sans même annoncer leur rupture. Et elle se retrouve à partir avec le jardinier Nacho (Simone Susinna), nouveau BG de la franchise !

Mais au fait, comment se termine 365 Jours 2 ?

365 Jours 2, comment ça se termine ? A la fin, on découvre que Nacho est en réalité le fils du pire ennemi de Massimo. Et aussi que Massimo a un frère jumeau : Adriano Torricelli (joué par Michele Morrone aussi, c'est plus pratique pour la ressemblance). Et surtout, on apprend que c'est en fait Adriano qui couchait avec la femme, et non Massimo. C'était un coup monté pour éloigner Laura de Massimo... et la tuer. Car pendant que Massimo a enfin découvert que Laura est au côté de Nacho depuis qu'elle a disparu, Nacho qui pensait que Laura était avec des agents de sécurité de son père se rend compte qu'elle a été laissée avec Adriano. Du coup, Massimo et Nacho assemblent leurs forces et vont tout faire pour sauver Laura.

Une fois face à elle, ils voient qu'Adriano est sur le point de l'exécuter. Mais après des échanges de tirs, c'est Adriano qui tombe au sol... et aussi Laura. Massimo se jette par terre et la prend dans ses bras, assis dans une marre de sang. Alors que le frère jumeau de Massimo semble bel et bien décédé, Laura est-elle vraiment morte ? Vu que l'actrice est annoncée au casting, son personnage devrait survivre. Surtout qu'il y aura un 365 Jours 3. Et si vous voulez vous spolier, vous pouvez aussi découvrir ce qui se passe dans la suite des livres.