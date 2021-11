365 Dni 2 trop sexy ? L'autrice promet la scène de sexe la plus chaude du cinéma dans la suite

Aucune date de sortie n'est encore connue pour le film 365 Dni 2 sur Netflix et c'est bien dommage. Alors que le froid est désormais bien installé en France à quelques semaines de l'hiver, Blanka Lipińska - l'autrice de la saga littéraire dont sont adaptés les longs-métrages de la plateforme de streaming, a promis que le prochain épisode porté par Michele Morrone (Massimo) et Anna-Maria Sieklucka (Laura) fera monter la température.

Encore plus de scènes de sexe dans 365 Dni

En effet, si le premier film 365 Dni avait fait polémique pour son histoire et la relation problématique / toxique entre les deux héros, cela ne devrait pas empêcher la suite d'être ultra chaude. Au contraire, au micro de Hugo Gloss, Blanka Lipińska a dans un premier temps assuré, "Je ne peux pas dévoiler grand chose sur le film", avant de se laisser aller à quelques confidences très excitantes, "Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y aura des scènes de sexe magnifiques avec une photographie incroyable".

Oui, à en croire l'autrice, 365 Dni 2 va passer à la vitesse supérieure en matière d'érotisme et devrait facilement faire rougir les spectateurs, "Il y aura beaucoup de sexe. Vraiment beaucoup". Et afin de se démarquer de ce qui a pu être fait ailleurs, notamment dans la saga Fifty Shades of Grey qui est souvent citée en comparaison, l'équipe du film a visiblement tout donné pour nous surprendre, "Quand vous regarderez cette suite, vous pourrez voir ce que je considère comme la scène de sexe la plus difficile que j'ai eu à créer. Et je crois que dans tous les autres films au monde, il n'y a encore jamais eu une telle scène sexe !"

Des acteurs respectés sur le plateau

Des propos aussi intrigants que prometteurs mais qui, rassurez-vous, ne signifient pas que les acteurs ont dû souffrir ou être mal à l'aise sur les plateaux. Blanka Lipińska a tenu à le préciser, même si l'idée était de nous en mettre plein les yeux, tout a été fait dans les règles durant le tournage.

"Sur le plateau, nous parlons beaucoup avec nos acteurs, a-t-elle révélé. Ils peuvent venir nous dire, 'On ne veut pas de ça, mais on pourrait peut-être faire ça comme ça'. Et on les écoute toujours, comme on écoute toute l'équipe. Car pour un tel film, ce sont des centaines de personnes qui travaillent sur un même plateau en même temps."

On a désormais hâte de découvrir le résultat final...