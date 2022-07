365 jours 3 : la date de sortie est là et c'est pour bientôt (+ les premières minutes qui dévoilent qui est mort)

Malgré la polémique, la saga 365 jours adaptée des romans de la Polonaise Blanka Lipińska a cartonné sur Netflix. A tel point que la plateforme ne perd pas de temps pour les suites. S'il a fallu attendre deux ans entre le 1er et le 2ème volet, sorti le 27 avril 2022, l'attente ne sera pas longue du tout pour le 3ème film. Et pour cause, il a déjà été tourné et on sait quand il débarque. Spoiler : c'est pour très bientôt.

La date de sortie de 365 jours 3 dévoilée

Tu étais en PLS devant la fin de 365 jours 2 mais tu avais la flemme de lire les livres pour savoir ce qu'il se passe dans la suite ? Tu n'auras plus à attendre très longtemps pour découvrir 365 jours 3 dont le titre complet est 365 jours : l'année d'après. Eh oui, Netflix a dévoilé la date de sortie... et c'est pour le 19 août prochain ! Oui, oui, dans moins d'un mois ! On t'avait dit que cette news allait te donner le sourire, non ?

Laura morte ? On a enfin la réponse !

En plus de ça, Netflix a aussi dévoilé les quatre premières minutes du film qui répondent à une question cruciale : Laura est-elle morte ? Sans aucune surprise, la réponse est non ! Si les images laissent le suspense au départ (on peut voir Massimo devant une tombe), on découvre à la fin qu'il s'agit de celle d'Adriano, le jumeau du BG. Comme si on croyait vraiment que Laura allait mourir...

Découvrez la vidéo dans notre diaporama et rendez-vous le 19 août pour découvrir le film sur Netflix.