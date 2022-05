365 Jours 3 : le film déjà tourné, premières informations sur la suite avec Laura et Massimo

Malgré les polémiques qui peuvent entourer la saga, notamment vis-à-vis de sa glamourisation des violences sexuelles, 365 Jours reste un véritable succès surNetflix . Preuve en est, alors que le deuxième épisode a récemment été mis en ligne sur la plateforme, une suite est déjà prévue.

365 Jours 3 a déjà été tourné

A dire vrai, 365 Dni 3 est même déjà tourné. Et pour cause, l'équipe de la franchise - possiblement inquiète d'une nouvelle vague de Covid, a eu la bonne idée de tourner les épisodes 2 et 3 à la suite en 2021. Autrement dit, il ne faudra pas attendre très longtemps avant de découvrir le nouvel opus débarquer sur nos écrans.

Malheureusement, Netflix n'a pas encore annoncé de date de sortie officielle pour 365 Jours 3. De même, aucune image n'a été dévoilées afin de nous faire patienter. Ceci dit, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas les informations qui manquent. Les fans de la première heure le savent, cette saga est adaptée de la trilogie littéraire imaginée par Blanka Lipinska. De fait, grâce aux livres, on sait déjà ce qu'il va se passer pour Laura (Anna-Maria Sieklucka) et Massimo (Michele Morrone).

>> 365 jours 2 : cette scène sexy (ratée) fait rire les twittos... qui se moquent <<

Quelle suite pour la saga ?

Si vous avez envie de prendre de l'avance, le tome 3 de 365 jours est déjà disponible en France. Et le synopsis de celui-ci ouvre la porte à de premières pistes concernant l'intrigue du futur film.

"En tant que femme de Don Massimo Torricelli, l'un des plus dangereux boss de la Mafia en Sicile, la vie de Laura est une montagne russe. Elle est souvent menacée, la cible potentielle d'ennemis de Massimo sans scrupules prêts à tout pour détruire cet homme puissant. Et alors que Laura est désormais sérieusement blessée à la suite d'une attaque, enceinte et se battant pour survivre, Massimo fait face à la plus difficile des décisions de sa vie. A quoi ressemblerait sa vie sans Laura ? Pourrait-il élever leur enfant en solo ? Quel sera le destin de sa famille ?" Bref, Laura ne va pas mourir mais le couple pourrait chavirer à cause d'un choix très spécial : le bébé ou Laura ?

Du grand n'importe quoi dans l'intrigue

Et dans les faits, comment cela se traduit-il réellement dans le roman ? Attention, préparez-vous à du grand n'importe quoi digne d'un mauvais soap-opéra ! Attention, la suite contient des spoilers !

Alors que Laura survit, Massimo lui ment au sujet de sa fausse couche. Face à cela, elle se plonge alors dans l'alcool et se rapproche à nouveau de Nacho. Fou de rage, Massimo perd alors les pédales et tue notamment son chien et kidnappe (encore) Laura. Voilà, voilà...

Des intrigues ridicules ? Oui, mais on vous rassure, rien ne dit qu'elles prendront véritablement cette forme à l'écran. Dans le deuxième film sur Netflix, les créateurs n'ont pas hésité à réécrire certaines parties afin d'éviter de choquer le public. Aussi, il n'est pas idiot de penser que ce troisième film sera à son tour sujet à quelques évolutions narratives, d'autant plus que les premiers lecteurs ont visiblement détesté la conclusion de cette trilogie. On croise les doigts. Au moins pour le chien...