Michele Morrone en couple avec un homme ? Une photo avec l'acteur Susinna Simone fait réagir

Dès la sortie du film 365 DNI sur Netflix, Michele Morrone est devenu un véritable sex-symbol même si son personnage Massimo a reçu beaucoup de critiques. L'acteur est d'ailleurs de retour en tournage pour 365 DNI 2, qui promet encore plus de sexe comme l'a confié Blanka Lipinska en interview avec PRBK. Il a donc retrouvé sa partenaire Anna-Maria Sieklucka pour de nouvelles scènes encore plus hot. Si vous vous posez toujours la question, non, Michele Morrone n'est pas en couple avec l'interprète de Laura.

Michele Morrone vient-il de faire son coming out ?

Il ne fréquente pas non plus avec le mannequin italien Belén Rodríguez ou encore la stylise Rabia Yaman. En réalité, il se pourrait bien que Michele Morrone soit désormais attiré par... les hommes ! Ah bon ? De nombreuses admiratrices risquent de tomber de haut, mais le bel italien serait aujourd'hui en couple avec l'acteur Susinna Simonne. Les deux stars ont fortement semé le doute en s'affichant très proches sur Instagram : "I'm a liar ("Je suis un menteur")", peut-on lire en légende sur leur compte respectif. Michele Morrone viendrait-il donc de faire son coming out publiquement ?