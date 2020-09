Michele Morrone (365 Dni) en couple avec une mannequin italienne ?

Depuis le succès de 365 Dni sur Netflix, Anna-Maria Sieklucka et Michele Morrone font fantasmer de nombreux fans. Il faut dire que la relation entre leurs personnages Laura Biel et Massimo Toricelli est des plus sulfureuses, à tel point que certains imaginent/espèrent les deux acteurs en couple. Malheureusement, il n'en est rien. Si Anna-Maria Sieklucka est en couple avec le metteur en scène de théâtre Lukasz Witt-Michałowski, Michele Morrone serait quant à lui un coeur à prendre, sauf si l'on en croit les dernières rumeurs.

Michele Morrone en couple avec une mannequin italienne ?

Divorcé de Rouba Saadeh depuis 2018, avec qui il a eu deux enfants, on lui a prêté en juillet dernier une relation avec la styliste Rabia Yaman, avant de le soupçonner d'être en couple avec une mannequin italienne prénommée Belén Rodríguez. Une rumeur lancée par le magazine italien Chi, qui dévoile une photo d'eux deux assez proches, et ensuite confirmée par le blogueur Amedeo Venza, qui écrit en story : "Je confirme le scoop de l'été : l'acteur de 365 DNI et Belen organisent des mini vacances pour les passer ensemble. Ils continuent à s'écrire, même si tout est encore strictement top secret mais des sources proches de Michele m'ont tout confirmé, ajoutant qu'ils prévoyaient ensemble un week-end très privé.".

Une info à prendre avec des pincettes, d'autant que certains médias italiens soupçonnent Belén Rodríguez de flirter avec Matteo Bocelli, le fils du célèbre Andrea Bocelli.