Michele Morrone (365 Dni) en couple ? Sa supposée petite amie menacée par ses fans

Non, Michele Morrone et Anna-Maria Sieklucka du film 365 Dni, sur Netflix, ne sont pas en couple. L'actrice a bien quelqu'un dans sa vie, mais il ne s'agit pas du tout de l'interprète de Massimo : l'heureux élu s'appelle Lukasz Witt-Michałowski et est metteur en scène de théâtre. Et aux dernières nouvelles, Michele Morrone, qui va sortir son premier album, est toujours célibataire, mais certains internautes pensent qu'il fréquente une styliste du nom de Rabia Yaman.

Les fans de Michele Morrone un peu trop possessifs

Une supposée histoire qui ne plaît pas vraiment à quelques fans de l'acteur de 365 Dni. Ils ne cachent d'ailleurs pas leur jalousie, mais leur attachement envers Michele Morrone va parfois un peu trop loin, comme l'a confié Rabia Yaman sur Instagram, tout en précisant que le beau gosse de 365 Dni et elle n'étaient que des amis : "nous avons commencé à recevoir des messages haineux lorsque je l'ai suivi sur Instagram. Ils me menacent et m'envoient des messages tels que 'éloigne-toi, nous ne te le laisserons pas', 'reste à l'écart, ce ne sera pas bon pour toi'. Ce qu'ils font n'est pas vraiment époustouflant... Ils ont créé une atmosphère comme si j'avais créé cette situation et j'en avais profité." Dangereux tout ça !