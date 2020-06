365 Dni : non les stars du film Netflix ne sont pas en couple, l'actrice a dévoilé son chéri

Anna-Maria Sieklucka a dévoilé son boyfriend

365 Dni (365 jours en français, ndlr), c'est le film polémique qui cartonne sur Netflix. Sorte de 50 Nuances de Grey (Fifty Shades of Grey) polonais, également tiré d'une saga littéraire coquine, il raconte l'histoire d'amour très particulière, voire malsaine, entre Laura Biel (Anna-Maria Sieklucka) et Don Massimo Torricelli (Michele Morrone). Alors qu'on sait déjà ce qui se passe dans la suite des livres après le cliffhanger final, beaucoup d'internautes se demandent si les deux acteurs sont en couple dans la vraie vie. Sauf que déso, mais leur idylle n'existe que sur le petit écran et pas dans la vraie vie.

Anna-Maria Sieklucka est en effet déjà casée avec un autre homme. En avril 2020, elle avait même posté une photo d'elle et de son mec sur son compte Instagram. "Une seule. Privé. Et il n'y en aura pas d'autres. Peace and love" a-t-elle même ajouté en légende, histoire de faire comprendre qu'elle souhaite garder sa vie privée loin des réseaux sociaux et des médias.