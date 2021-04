Shanice (Koh Lanta 2021) : "L'équipe jaune était mal quand Aurélien était là" (Interview)

"Aurélien qu'on décide d'éliminer", "c'est pour les jaunes et j'aurais aimé que ça se voit plus"

Dans l'émission animée par Denis Brogniart, Shanice a été éliminée. Elle a quitté Koh Lanta 2021 alias Koh Lanta, les Armes Secrètes dans l'épisode diffusé ce vendredi 23 avril 2021 sur TF1, tout comme Mathieu éliminé pendant une épreuve. En interview pour PRBK, l'aventurière est revenue sur le montage de l'émission, les stratégies ou encore le poids qu'elle a perdu.

Ce qu'elle regrette dans le montage de Koh Lanta 2021 ? "J'aurais juste aimé qu'on montre un tout petit peu plus à quel point je pense jaune et seulement jaune" nous -t-elle avoué. Shanice qui a répondu aux critiques a assuré : "Mon équipe ça a toujours été ma première priorité et j'ai jamais pensé à moi".

Et l'aventurière de Koh Lanta, les Armes Secrètes a d'ailleurs avoué avoir voulu éliminer Aurélien (qui avait teasé un retour chez les rouges) pour le bien des jaunes. "Même par exemple pour Aurélien qu'on décide d'éliminer, quand j'initie un peu des stratégies, moi j'ai aucun problème avec Aurélien" a -t-elle expliqué, mais "comme je voyais que cette équipe jaune elle était mal quand il était là, il y en avait qui me disaient 'j'arrive pas à me sentir moi' etc. J'en avais marre d'entendre ça". Donc ces stratégies pour évincer Aurélien, "c'est pour eux et j'aurais aimé que ça se voit plus" à l'écran.

"J'ai tout fait pour que l'entente jaune elle soit belle du début à la fin. Et du coup quand je pars, je suis stressée parce que je me dit que je ne suis plus là et qu'ils vont devoir surmonter une trahison. Quand je pars on parle de vengeance et tout mais j'en ai pas envie moi" a précisé Shanice, "j'avais juste envie que les jaunes aillent loin et même Vincent", "donc je suis peinée quand je pars, parce que je sais que ça va être plus difficile et que mon rêve d'équipe jaune s'envole avec moi".

Poids, Koh Lanta All Stars... Elle se confie

Côté poids, comme beaucoup d'aventuriers de Koh Lanta, Shanice a perdu plusieurs kilos. "J'ai perdu 7 kilos" a-t-elle confié, "au début on a tellement peu mangé parce qu'on avait pas de feu". Mais "c'est horrible parce que quand on rentre à la maison, on fait que manger" a-t-elle raconté, "maintenant tout va mieux je suis au même poids qu'avant mais c'est pas facile pour le corps c'est quand même très traumatisant".

Et alors que le casting du Koh Lanta All Stars pour les 20 ans a fuité, Shanice ne dirait pas non à intégrer un Koh Lanta All Stars. Si la prod de Koh Lanta la contacte, elle acceptera : "Oui je pense". "Après là je l'ai fait parce que c'était pour me prouver à moi-même que je pouvais faire des choses sans mon papa" a-t-elle nuancé, "il me faudrait une autre motivation" car "j'ai besoin de trouver un autre objectif très clair pour être encore plus motivée que le premier".

Shanice dirait oui à d'autres émissions et tease ses autres projets

Est-ce que les fans de Koh Lanta pourront voir Shanice dans une autre émission de télé ? "Une émission de télé-réalité non. Si c'est Les Anges etc, j'avoue je regarde jamais et ça a l'air de ne pas me correspondre" a-t-elle indiqué, par contre "j'adore la danse donc Danse avec les stars je refuserai pas, oui j'aimerais bien faire ça" et "mon rêve c'était de faire Rendez-vous en terre inconnue" aussi.

Shanice, que Vincent a défendu sur les réseaux et que Mathieu a défendu en interview pour PRBK, a aussi déclaré : "J'ai plein d'autres projets, je compte faire plein de choses". Comme quoi par exemple ? "Je suis chrétienne catholique et j'aimerais aider ma communauté et notamment faire une formation de restauration de vitraux parce que je trouve ça magnifique" et "j'aimerais faire une formation de dessin aussi parce que je dessine pas mal mais j'ai envie d'avoir des techniques un peu plus poussées".

Et "j'aimerais m'évader à New York pendant un petit temps, pas forcément très longtemps, peut-être juste 1 an" a-t-elle indiqué, "Une fois que le coronavirus nous permettra de voyager un peu, j'aimerais vivre un peu dans cette ville".

