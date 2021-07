Sex/Life saison 2 : la créatrice tease une suite "très compliquée" pour Billie

C'est le succès surprise de ce début d'été : dispo sur Netflix depuis le 25 juin, la série Sex/Life a passionné les abonnés de la plateforme (et pas que pour la scène de full frontal qui aurait bien été tournée avec une prothèse de pénis et les scènes de sexe tournées sans doublure). Depuis un mois, le show squatte le top 10 des programmes les plus vus, en France et partout dans le monde. Alors que l'autrice est prête pour une suite et qu'on vous a donné nos théories sur ce qui pourrait se passer dans la saison 2, c'est la créatrice et showrunner Stacy Rukeyser qui s'est exprimée sur ce qui nous attend en cas de renouvellement.

Quelle fin pour la saison 1 de Sex/Life ?

Commençons par le début (ou plutôt par la fin du coup) : comment se termine la saison 1 de Sex/Life ? A la fin des épisodes, Billie (Sarah Shahi) semblait déterminée à rester avec son mari Cooper (Mike Vogel) qui soutenait son envie de retourner à la fac. Mais twist : Billie décidait finalement de retrouver Brad (Adam Demos) à New York alors qu'elle était suivie par Cooper. Une fois face à son ex, Billie lui expliquait vouloir reprendre leur relation... mais sans quitter son époux. La série se terminait avant que Brad n'ait pu donner sa réponse.

Une suite "très compliquée"

Un cliffhanger qui offre donc de nombreuses possibilités pour une saison 2 de Sex/Life. Stacey Rukeyser, la boss de la série, explique à Newsweek : "L'une des questions que pose la série est : 'Est-ce qu'on peut tout avoir ? Par exemple être une femme et une mère, une adulte et en même temps une déesse du sexe ?' L'une des choses qui ressort actuellement, c'est qu'on peut tout avoir mais pas en même temps. C'est une chose avec laquelle j'ai du mal car je trouve que c'est une façon de dire que non, on ne peut pas tout avoir (...) C'est frustrant de se dire qu'il faut abandonner une partie de soi pour être acceptable. Donc c'est une des choses que l'on a hâte d'explorer dans la saison 2."

La suite de la série, si elle se confirme, sera évidemment toujours centrée sur le triangle amoureux entre Brad, Cooper et Billie. "Si seulement Brad avait fait ce qu'il fallait pour gérer ses traumatismes avant qu'elle soit mariée et ait des enfants avec un autre, ça aurait été une situation différente. Mais est-ce qu'il est vraiment trop tard ? Elle a une nouvelle vie maintenant avec une personne magnifique qui lui donne beaucoup. Est-ce qu'elle doit abandonner ça ?" seront les grandes questions de la suite, précise la showrunner qui tease une saison 2 "très compliquée" pour Billie.

Cooper et Sasha mis en avant

Mais Billie, Cooper et Brad ne devraient pas être les seuls personnages à être plus explorés puisque la créatrice de Sex/Life a laissé ensemble qu'on devrait aussi en savoir plus sur Sasha (Margaret Odette), la meilleure amie de Billie. Et elle ne sera pas la seule à être mise en lumière en cas de suite. "Une grande partie de la saison 1 traite de Billie et de son passé, de ce qui a fait d'elle ce qu'elle est. Je pense que ce serait très intéressant d'en apprendre plus sur Cooper et Sasha, leurs origines, comment ils sont devenus ce qu'ils sont" a expliqué Stacey Rukeyser. On croise les doigts pour une suite de Sex/Life en tout cas.