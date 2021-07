Sex/Life : une saison 2 à venir ? L'autrice est déjà prête

C'est LE succès du moment sur Netflix (en plus de la saison 2 de Mes premières fois) : Sex/Life a pris tout le monde par surprise depuis sa mise en ligne. La série, basée sur une histoire vraie, a fait le buzz sur les réseaux, notamment avec la scène sous la douche où l'on pouvait voir Adam Demos totalement nu. L'acteur n'a pas été doublé et d'ailleurs, si vous vous posiez la question, on sait maintenant si l'acteur a utilisé (ou pas) une prothèse de pénis pour cette scène de full frontal. Grâce à ses nombreuses scènes intimes, la série cartonne dans le monde et, même si Netflix n'a pas encore commandé officiellement de suite, ça semble bien parti.

L'autrice de Sex/Life veut une saison 2

En plus des acteurs qui sont prêts à rempiler pour une suite, l'autrice BB Easton est elle aussi à fond pour une saison 2 de Sex/Life. La série est en fait basée sur son roman, 4 hommes en 44 chapitres en français, qui raconte son histoire. Interrogée par Daily Express, elle confie être "absolument" prête pour une suite de la série. "Il y a beaucoup de discussions pour une saison 2 et j'ai bon espoir suite aux retours qui nous viennent du monde entier (...) J'ai beaucoup d'espoir" a-t-elle expliqué.

Encore mieux, BB Easton confie qu'elle pense même à donner une suite à 4 hommes en 44 chapitres pour évoquer les conséquences de la sortie du roman sur son couple et "toutes les choses drôles et sexy qui sont arrivées". Eh oui, BB Easton est toujours avec son mari surnommé Ken, l'équivalent de Cooper dans la série. L'autrice confie être prête à continuer son histoire et on ne dit pas non !

L'avis de Sarah Shahi sur une saison 2 de Sex/Life

BB Easton n'est évidemment pas la seule à vouloir une saison 2 pour Sex/Life. Sarah Shahi, qui est en couple avec Adam Demos dans la vie, a elle aussi évoqué cette possibilité et ce qui pourrait attendre Billie après le cliffhanger de fin de saison 1 dans lequel Billie retrouvait Brad et lui annonçait vouloir recoucher avec lui... sans quitter son mari. "Elle veut une relation stable mais aussi le danger d'une relation plus imprévisible. Elle veut être une bonne mère et elle veut avoir un diplôme et travailler. Ce sont des choses que nous pourrons explorer si nous avons une saison 2" a-t-elle confié à Us.

L'actrice avait aussi expliqué à TVLine : "J'espère que si nous avons une saison 2, nous pourrons continuer d'explorer cette descente aux enfers car c'est vraiment compliqué à jouer. Mais c'est aussi drôle et je pense que c'est incroyablement réel".

On croise les doigts pour une saison 2 de Sex/Life !