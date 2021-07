Mes premières fois saison 2 : voici la star qui devait doubler l'épisode 3 à la place de Gigi Hadid

La bande-annonce de la saison 2 de Mes premières fois, disponible sur Netflix

Disponible depuis le 15 juillet sur Netflix, la saison 2 de Mes premières fois (Never Have I Ever en anglais) cartonne et s'est hissée à la première place du top 10 des programmes les plus vus en France. On ne sait pour l'instant pas si une saison 3 verra le jour mais on a un autre secret à vous révéler : saviez-vous que Gigi Hadid ne devait, à l'origine, pas prêter sa voix pour l'épisode 3 ? Découvrez l'autre star qui devait participer à la série et pourquoi elle a finalement été écartée du projet.

Chrissy Teigen devait doubler l'épisode de Paxton dans Mes première fois