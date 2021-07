Mes premières fois saison 2 : Jaren Lewinson (Ben) a tourné la série tout en étant à la fac

S'il est censé jouer un ado dans Mes premières fois, Jaren Lewinson -comme les autres stars de la série - n'est plus au lycée. L'acteur de 20 ans originaire du Texas a débuté sa carrière très jeune, à 8 ans, dans la série pour enfants Barney & Friends. S'il a tenu quelques rôles depuis au ciné et à la télé, c'est la série Mes premières fois disponible sur Netflix qui l'a révélé au grand public. Mais l'interprète de Ben Gross garde la tête froide... et a décidé de continuer ses études en parallèle du tournage.

Jaren Lewinson est toujours à la fac

Si toi aussi tu galérais avec les cours, imagine devoir tourner une série en parallèle... C'est en tout cas ce que vit Jaren Lewinson alias Ben Gross depuis plusieurs années. Quand il n'est pas en tournage, il est un étudiant presque comme les autres à l'Université de Californie du Sud où il étudie la psychologie. C'est au tout début de sa première année de fac qu'il a été casté pour jouer dans la série de Netflix cocréée par Mindy Kaling. A l'époque de la saison 1, il a donc dû gérer le tournage... tout en vivant dans un logement étudiant sur le campus. "Parfois, je revenais d'un tournage à 3h du matin un samedi et je voyais tout le monde rentrer des bars ou de soirées" se souvient l'acteur dans une interview donnée à l'Associated Press.

Malgré le succès de Mes premières fois dont la saison 2 vient d'être lancée, Jaren Lewinson a décidé de poursuivre ses études et devrait obtenir son diplôme au printemps 2022. "J'adore être en cours" explique-t-il. L'interprète de Ben Gross n'a d'ailleurs pas demandé de traitement de faveur à ses profs comme l'explique l'une d'elle. "Il nous a dit qu'il avait été casté dans une série Netflix mais qu'il voulait gérer son travail avec ses cours" a expliqué l'une de ses profs.

Un emploi du temps de tournage en fonction des cours

C'est donc plus souvent la production de Mes premières fois qui s'adapte à l'emploi du temps des cours de Jaren Lewinson que le contraire. "Si je les préviens en avance, s'ils peuvent, ils peuvent changer une scène par exemple si j'ai un examen auquel je dois assister. Ils m'aident avec ça." a confié l'acteur. Malgré le succès de la série, Jaren Lewinson arrive donc presque à avoir une scolarité normale. Presque car il est de plus en plus reconnu par ses camarades. "On m'a reconnu un peu chez moi et sur le campus. Et parfois même dans les cours sur Zoom, je reçois des messages privés si ma caméra est allumée." explique-t-il.