Mes premières fois saison 2 : date de sortie, bande-annonce... tout ce qu'il faut savoir

La bande-annonce de la saison 2 de Mes premières fois

Devi est bientôt de retour sur Netflix ! La saison 2 de Mes premières fois (Never Have I Ever en version originale) arrive et s'annonce aussi addictive que la saison 1, lancée en avril 2020. Date de sortie, bande-annonce, petits nouveaux au casting... voici tout ce que l'on sait déjà sur la suite de la série avec Maitreyi Ramakrishnan, Darren Barnet ou encore Jaren Lewison.

Mes premières fois saison 2 : Megan Suri rejoint le casting

Mes premières fois saison 2 : Common rejoint le casting