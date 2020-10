John Legend : son hommage émouvant à Chrissy Teigen après la perte de leur bébé

Malgré les conditions sanitaires dues à l'épidémie de coronavirus, les Billboards Awards 2020 ont eu lieu. Alors qu'elle devait se dérouler en avril dernier, la cérémonie avait été reportée en raison du confinement, et c'est ce mercredi 14 octobre qu'elle a pu avoir lieu au Dolby Theatre, à Los Angeles. Plusieurs artistes sont montés sur scène, à l'instar de Demi Lovato, Sia, ou encore John Legend. Au piano, l'artiste a interprété son titre Never Break, extrait de son dernier album intitulé "Bigger Love".

La prestation bouleversante de John Legend aux Billboards Awards

Une chanson très émouvante dédiée à sa femme Chrissy Teigen, deux semaines après la mort de leur bébé. Alors que la mannequin était enceinte de leur troisième bébé, elle l'a perdu au bout de 4 mois de grossesse après avoir accouché prématurément. "Nous sommes choqués et traversons une peine terrible, le genre de peine que nous n'avions jamais ressentie. Nous n'avons pas réussi à arrêter les saignements, malgré des litres et des litres de perfusions, ça n'a pas suffit", confiait-elle le 1er octobre dernier, partageant des photos déchirantes. "Jamais nous ne nous briserons / Nous sommes construits sur une fondation / Suffisamment forts pour tenir / Jamais nous ne nous briserons / Alors que l'eau monte / Et que les montagnes tremblent / Notre amour perdurera", a-t-il chanté lors d'une prestation bouleversante.

Une chanson dédiée à sa femme Chrissy Teigen après la perte de leur bébé

Très émue, comme tout le monde, Kelly Clarkson a salué le courage de John Legend : "Je veux prendre un moment pour parler d'un ami qui m'inspire. Pas seulement en tant que musicien et compositeur, mais en tant qu'humain. John Legend est l'une des mes personnes préférées sur cette planète et c'est facile pour nous tous de ressentir ça à leur égard parce que lui et Chrissy ont cette chaleur lorsqu'ils nous invitent dans leur monde à travers les hauts et les bas. Nos pensées vont à vous deux en cette période très difficile et je suis reconnaissante que vous continuiez à partager votre lumière et votre talent avec nous tous pour cette performance très spéciale, peut-être ma préférée de la soirée".