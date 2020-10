Chrissy Teigen et John Legend annoncent la perte de leur bébé avec des photos déchirantes

Le lundi 28 septembre 2020, Chrissy Teigen, enceinte de son troisième enfant, a été hospitalisée en urgence suite à des saignements anormaux de son placenta : "Vous savez tous que je suis alitée depuis plusieurs semaines et que je dois sérieusement me reposer. (...) Mais je saigne encore et toujours. J'en suis à la moitié de ma grossesse et je saigne depuis à peu près un mois", a-t-elle confié sur Instagram. L'épouse de John Legend avait ensuite donné des nouvelles rassurantes de son bébé.

"Jack s'est durement battu pour faire partie de notre famille"

Mais le cauchemar a continué deux jours plus tard pour Chrissy Teigen et John Legend puisqu'ils ont perdu leur bébé, le mannequin était enceinte de 4 mois seulement : "Nous sommes choqués et traversons une peine terrible, le genre de peine que nous n'avions jamais ressentie. Nous n'avons pas réussi à arrêter les saignements, malgré des litres et des litres de perfusions, ça n'a pas suffit", a expliqué la maman de Luna et Miles.

Chrissy Teigen poursuit : "Nous avons toujours choisi le prénom de nos enfants juste après leur naissance et avant de quitter l'hôpital. Mais pour je ne sais quelle raison, nous avons commencé à appeler ce petit garçon dans mon ventre Jack. Donc il sera toujours Jack pour nous. Jack s'est durement battu pour faire partie de notre famille, et il en fera partie pour toujours. À notre Jack, je suis désolée que les premiers instants de ta vie où nous nous sommes rencontrés aient été si compliqués, que nous n'ayons pu te donner l'endroit que tu avais besoin pour survivre. Nous t'aimerons pour toujours."