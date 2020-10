Demi Lovato harcelée par son ex Max Ehrich depuis leur rupture ? "Il ne la laisse pas tranquille"

Après 6 mois de relation et après 2 mois de fiançailles, Demi Lovato décidait de mettre fin à son couple avec Max Ehrich en septembre dernier. Si Demi Lovato est restée discrète sur cette rupture, ce n'est pas le cas de Max Ehrich, très présent sur les réseaux sociaux. Après avoir déclaré avoir appris leur séparation dans les tabloïds, il a exprimé son désespoir à plusieurs reprises et a même été vu le week-end dernier en train de pleurer sur la plage de Malibu, là où il avait fait sa demande à la star. Selon une source proche de la chanteuse, l'acteur la harcèlerait carrément.

Demi Lovato harcelée par son ex Max Ehrich ?

Alors qu'il refuserait de la laisser tranquille et contacterait ses amis et sa famille, qui l'ont bloqué, elle aurait fait appel à plusieurs avocats. "Elle a plusieurs sortes de problèmes avec Max qui ne la laisse pas tranquille.", explique cette source à E! News. "Il a essayé de prendre contact avec sa famille et ses amis, qui l'ont tous bloqué. Elle est en contact avec des avocats pour savoir quoi faire."

"Il ne la laisse pas tranquille"

Le 28 septembre dernier, un proche de Demi Lovato confiait qu'elle ne voulait aucun contact avec lui et qu'elle était embarrassée de la façon dont il exposait leur relation sur les réseaux sociaux. Le 2 octobre dernier dans un live Instagram, il accusait la chanteuse d'avoir utilisé leur rupture pour faire sa publicité. "Elle ne veut rien à faire avec lui. Elle ne peut pas croire qu'elle soit tombée dans son piège et est très contrariée". Heureusement, celle qui a failli mourir d'une overdose il y a 2 ans peut compter sur le soutien de sa famille et de ses amis, mais aussi sur la chanson pour lui changer les idées. Ce mercredi 14 octobre, elle chantera lors de la cérémonie virtuelle des Billboard Music Awards 2020.