Demi Lovato et Max Ehrich séparés : son ex-fiancé a appris leur rupture... dans les médias

Après avoir enchaîné les épreuves difficiles (son overdose, son hospitalisation, la mort de son grand-père...), Demi Lovato annonçait une bonne nouvelle fin juillet : elle s'est fiancée à Max Ehrich, deux mois seulement après avoir officialisé leur couple en mai dernier. Malheureusement, selon plusieurs médias américains, le couple se serait séparé seulement deux mois après leurs fiançailles.

Demi Lovato et Max Ehrich séparés 2 mois après leurs fiançailles ?

"Cela a été une décision difficile mais Demi et Max ont décidé de prendre des chemins différents pour se concentrer sur leurs carrières. Ils ont du respect et de l'amour l'un pour l'autre et chériront pour toujours le temps passé ensemble.", peut-on lire sur People. En cause : le déconfinement et le retour d'un rythme de vie trop intense, entre nouvelles chansons pour elle, et tournage du film Southern Gospel (sur la vie du musicien rock Samuel Allen) pour lui.

L'acteur a appris leur rupture sur les tabloïds

D'ailleurs, l'interprète de Sorry Not Sorry a déjà retiré sa bague, comme on peut le voir sur une photo Instagram. Sauf que l'acteur de 29 ans ne semblait pas être au courant de leur séparation. Il a confié en story Instagram ce samedi matin avoir appris leur rupture... en lisant les tabloïds ! "Imagine que tu découvres le statut de ta relation dans un tabloïd... alors que tu es en plein tournage d'un biopic sur un pasteur dans une église chrétienne et dont l'intention du film est d'aider les gens", écrit-il. Sympa !