Scènes de Ménages : on sait enfin comment Emma et Fabien se sont rencontrés

La rencontre de Fabien et Emma dévoilée

A priori, les deux caractères de Emma (Anne-Elisabeth Blateau) et Fabien (David Mora) ne sont pas faits pour s'assembler. L'une est d'un esprit anarchique, souvent révoltée, tandis que l'autre est plus calme et enclin à la réflexion plutôt qu'au passage à l'acte. Du coup, une question se pose : comment ces deux personnages de Scènes de Ménages ont-ils réussi à se trouver ?

Bonne nouvelle, après avoir révélé la rencontre entre Camille et Philippe et le premier rendez-vous entre Raymond et Huguette au micro de Télé-Loisirs, Mathieu Laurentin, le producteur exécutif de la série, a accepté de dévoiler l'origine de cette fabuleuse histoire qui dure depuis de nombreuses années maintenant et qui a notamment vu le couple donner naissance à une petite Chloé.

Coup de fondre immédiat

A en croire le producteur, les deux amoureux ont donc eu le droit à la rencontre la plus classique et clichée du monde, "La première fois qu'ils se sont vus, c'était à une soirée". Et visiblement, le coup de foudre a été instantané pour les deux, "Fabien a tout de suite su qu'Emma était celle qu'il attendait." Cependant, sans grande surprise, la personnalité de Fabien a failli tout faire capoter, "Mais il était timide et n'osait pas l'aborder."

Aussi, c'est Emma - comme elle en a l'habitude à l'écran, qui a décidé de prendre les choses en main afin de faire avancer les choses et convaincre Fabien de la suivre dans cette aventure, "C'est finalement Emma qui a fait la démarche d'aller lui parler en premier, et de l'embrasser. Fabien se dit souvent qu'il a eu de la chance sur ce coup-là."

Morale : la timidité peut vous faire passer à côté d'une grande histoire. Scènes de Ménages aurait pu être totalement différente sans le premier pas d'Emma. Pfiou.