Scènes de Ménages : on sait enfin comment Raymond et Huguette se sont rencontrés

Raymond et Huguette passent peut-être leur temps à se balancer des vacheries à la figure dans Scènes de Ménages depuis déjà 2009, mais les personnages de Gérard Hernandez et Marion Game n'en restent pas moins follement amoureux l'un de l'autre. Et justement, comment est née leur longue et belle histoire ?

L'origine romantique de Raymond et Huguette

C'est à cette question posée par Télé-Loisirs que Mathieu Laurentin (producteur exécutif de la comédie de M6) vient de répondre. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, il fut un temps où Raymond était du genre romantique et n'était pas le dernier à vouloir son petit bisou.

"Raymond et Huguette se sont embrassés pour la première fois, peu après leur rencontre, pendant l'un de leurs premiers rendez-vous" a ainsi révélé le producteur. Il l'a ensuite précisé, tout était réuni pour faire de ce moment un instant inoubliable, "C'était à Amiens, un peu avant minuit, place Notre Dame. Huguette avait froid et Raymond lui a prêté sa veste. Pour tenter une approche, Raymond avait demandé à Huguette s'il pouvait l'embrasser. Ce à quoi elle avait répondu : 'Tu peux toujours essayer !'" Oui, du Huguette dans le texte.

Une première fois touchante et mignonne (et bien plus romantique que la rencontre entre Camille et Philippe), qui contraste totalement avec le comportement de gamins de ces deux octogénaires à l'écran. Mais bon, c'est aussi pour ça qu'on les adore. Car au final, derrière chaque clash se cache en réalité un petit baiser volé à minuit.