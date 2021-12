Scènes de Ménages, les acteurs sont-ils amis dans la vie ? "On se voit beaucoup moins"

Anne-Elisabeth Blateau et David Mora amis dans la vraie vie ?

Alors qu'Emma et Fabien forment un couple emblématique dans Scènes de Ménages, la relation entre Anne-Elisabeth Blateau et David Mora est-elle aussi sincère sur les plateaux de la série ? La réponse est... OUI. Comme l'a confié la comédienne auprès de Femme Actuelle, si la relation des deux personnages est aussi crédible à l'écran, c'est tout simplement parce que celle entre les deux acteurs est également très forte en coulisses.

"Ça fait dix ans qu'on se connaît, on s'est vus grandir et vieillir mutuellement. Il sait absolument tout ce qui s'est passé dans ma vie privée, et vice-versa", a confessé la comédienne. Elle l'a ensuite ajouté, après autant d'années à jouer ensemble, tous les deux sont désormais inséparables, "Évidemment que nos vies sont imbriquées. Il nous arrive aussi d'aller au théâtre ensemble et de se voir en dehors des tournages." C'est beau... l'amitié !

Des relations compliquées avec les autres acteurs

Malheureusement, si le duo est donc très soudé devant et derrière les caméras d'M6, Anne-Elisabeth Blateau et David Mora n'ont pas une relation aussi importante avec les autres acteurs du casting. Ou tout du moins, celle-ci s'est quelque peu "distendue" ces derniers mois, la faute au Covid-19 - encore lui !, qui a totalement bouleversé leurs habitudes.

"[Avec les autres acteurs] on se voyait assez souvent avant la pandémie. Il y avait souvent des doubles tournages. On avait aussi des occasions type festivals, des dîners avec M6 une fois par an", a rappelé l'interprète d'Emma. Aussi, plus nostalgique que jamais, elle n'a pu que déplorer l'évolution inévitable liée à l'époque actuelle : "On se connaît tous, on discutait bien mais depuis le Covid, la distanciation fait que la sociabilité qu'on pouvait avoir a un peu disparu. On se voit beaucoup moins avec les autres couples, donc de fait, les relations se sont un peu distendues."

Une situation qui l'attriste et qui ne faciliterait pas toujours une ambiance festive sur les tournages. Au contraire, l'atmosphère serait désormais parfois pesante avec cette épidémie, "Les lectures se font désormais en visio, on mange seul dans notre loge..." Pas tous les jours facile d'être un acteur...

Bon, on vous rassure, Anne-Elisabeth Blateau ne compte pas quitter Scènes de Ménages pour autant. En même temps, quand on sait que les acteurs sont payés pour manger réellement les plats préparés pour les scènes, il faudrait être fou pour claquer la porte !