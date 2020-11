Scènes de Ménages : les acteurs mangent-ils vraiment les plats durant le tournage ? On a la réponse

De vrais plats dans Scènes de Ménages ?

Que font les personnages de Scènes de Ménages quand ils ne se disputent pas ? Ils mangent. Oui, on ne compte plus le nombre de scènes qui se déroulent dans les cuisines ou salles à manger de nos couples préférés. De fait, une question se pose tout logiquement : étant donné que les acteurs peuvent répéter plusieurs fois une même séquence avant d'avoir une version parfaite, mangent-ils réellement ce qu'il y a dans leurs assiettes au risque d'avoir le ventre prêt à exploser ?

Réponse ? Oui. C'est en effet ce que vient de révéler Mathieu Laurentin (producteur de Scènes de Ménages) auprès de Télé-Loisirs, "Nous avons une équipe d'accessoiristes qui, entre autres, fait les courses et cuisine des plats du quotidien". Toutefois, il l'a aussitôt précisé, tout est fait pour ne pas dégoûter les comédiens sur les plateaux, "On essaye de faire attention parce que c'est compliqué pour un comédien de jouer cinq scènes de suite en mangeant. Donc on essaye, non pas d'alterner mais de leur préparer des choses de bonne qualité." Etre payé pour manger, c'est finalement ça la vie de rêve...

A chaque couple ses plats

Par ailleurs, quand il s'agit de nourriture, rien n'est jamais laissé au hasard à l'écran. A en croire le producteur, tous ces petits plats ne sont pas faits pour tout le monde. Au contraire, "A chaque couple correspond une nourriture". Traduction ? Là où Leslie et Léo, "mangent de la junk food et des kebabs", ce sont des plats "un peu plus raffinés, ils aiment les quiches et les salades et elle mange un peu bio" qui sont préparés pour Liliane et José. De même, quand Huguette fait la cuisine, les Chefs de la série se lancent dans la tradition avec "de la blanquette de veau, du boeuf en daube, des choses comme ça". Vous ne regarderez plus la série de la même façon désormais.

Enfin, pour l'anecdote, sachez que si les plats sont réels, ce n'est pas le cas pour la boisson. Ou tout du moins, la réalité est finalement loin de la fiction. Comme le révèle le site, "Si les plats sont tous cuisinés en coulisses, en revanche, il n'y a jamais d'alcool dans les verres de nos couples, toujours partants pour un apéro !" Remplacer du vin par du sirop de fraise, c'est aussi ça la magie du cinéma...